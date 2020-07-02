В Пензе восстановят взорванную большевиками Евлампиевскую церковь-усыпальницу

Разрешение на восстановление храма выдал комитет по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

Сейчас уже разработан проект и согласована вся документация. В ходе реконструкции будет использован существующий фундамент восьмиугольной формы, повторяющий конфигурацию нижнего яруса церкви.

«Принятые архитектурные и oбъемнo-планирoвoчные решения вoссoздаваемoй Евлампиевскoй церкви-усыпальницы выпoлнены на oснoвании архитектурных, истoрикo-библиoграфических и истoрикo-архивных исследoваний», – пояснили в пресс-службе комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры.

Экстерьер и интерьер храма будут восстановлены по фото Спасского кафедрального собора рубежа XIX–ХХ веков и описям имущества храма, составленным в 1920 и 1923 годах.

В усыпальнице погребены трое пензенских архиереев: Иннокентий, Афанасий и Амвросий II. Вход в склеп был снаружи здания. В 1880–1882 годах у входа в склеп был построен храм-усыпальница, где были захоронены епископ Григорий и его преемник епископ Антоний II.