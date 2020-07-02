Начался прием заявок на премию Правительства России им. Фёдора Волкова

Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Соискателями премии за вклад в развитие отечественного театрального искусства могут стать региональные театры, театрально-зрелищные организации и творческие работники. Обладателями премии станут те, чьи заслуги в развитии профессионального театрального искусства будут признаны наивысшими среди претендентов.

Выдвижение соискателей производится органами федеральной исполнительной власти, органами власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления. В премию входит диплом лауреата, почетный знак и денежное вознаграждение в сумме трех миллионов рублей.

В течение своего 20-летнего существования премия им. Федора Волкова была вручена таким учреждениям, как Театр им. Ф. Волкова, Норильский заполярный театр драмы, Воронежский театр им. Кольцова, «Коляда-театр» и другие коллективы.

Кроме того, лауреатами премии стали в разные годы деятели российских регионов, в том числе народный артист России Наум Орлов, худрук театра балета Евгений Панфилов, худрук Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов, руководитель Пермского театра «У Моста» Сергей Федотов и многие другие.