Портал «Музейная Москва» представил более 70 новых выставок

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Новые экспозиции на портал представили Дарвиновский музей, музей-панорама «Бородинская битва», «Мультимедиа-арт-музей» и Галерея Александра Шилова.

Всего на сайт добавили более чем 7 тысяч онлайн-экспонатов, среди которых оцифрованные архивные фотографии и живописные полотна, снимки старинных скульптур и медалей, говорится в сообщении.

Кроме того, на портале «Музейная Москва онлайн» опубликованы новые выставки Музея К. Г. Паустовского, Государственного музея истории ГУЛАГ, Дома Н. В. Гоголя, Государственного музея В. В. Маяковского, Музея обороны Москвы и Дома-музея Марины Цветаевой.

Всего на сайте сейчас доступно более 450 выставок и свыше 50 тысяч экспонатов. В их числе Музей моды, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, музей-усадьба «Останкино», Центральный выставочный зал «Манеж» и Галерея Ильи Глазунова.