На международном культурном форуме в Петербурге пройдет российско-польская секция

Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Статс-секретарь-замминистра культуры РФ Алла Манилова приняла участие в заседании Совета Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» как член Совета Фонда. В ходе мероприятия были озвучены планы организации в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума по проведению российско-польской секции, а также проведению конкурсов для россиян и поляков.

Заседание прошло в онлайн-формате во главе с председателем Совета заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Владимира Григорьева. В ходе обсуждения глава Росполцентра Александра Голубова рассказала о работе учреждения в период ограничений из-за коронавируса, а также рассказала о будущих проектах.

В числе утверждённых Фондом планов такие мероприятия, как 14-й Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей», международная молодёжная школа «Перспективы стабилизации и развития сотрудничества в Юго-Восточной Европе: роль России и ЕС» с участием польских представителей, Школа молодого переводчика «Россия-Польша», XI Российско-польский диалог молодых художников-2020, Летняя школа для студентов, магистрантов, аспирантов из России и Польши «Нижегородский контекст: лица, судьбы, книги — 2020», выставочный проект «Человек в переводе», Российско-польский школьный обмен «Коннект», международная научно-практическая конференция «Современные правовые проблемы европейской миграции сквозь призму опыта России и Польши», международная конференция «Восточное партнёрство и ЕАЭС: в поиске нового баланса в посткоронавирусный период», круглый стол «Внешняя политика России и Польши: есть ли будущее?», концерты оркестров саксофонов «Jazz-оркестр Юлии Барановой» в рамках Европейского форума саксофонистов-2020, концерты, посвящённые юбилейному году композиторов П.И.Чайковского и Ф.Шопена, и другие.

При поддержке Росполцентра также будет реализован перевод на русский язык книги Романа Дыбоского «Семь лет в России и в Сибири», а затем её издание и презентация.