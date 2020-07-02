Минкультуры РФ начало формировать реестр частных музеев

Об этом сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

Стратегическая программа развития частных музеев может быть представлена летом, отметила министр. По ее словам, ведомство заинтересовано в интеграции частных музеев в культурное пространство России, а также максимальном использовании их возможностей.

Сейчас сотрудники ведомства ведут соответствующий мониторинг с участием Союза музеев России, Ассоциации частных музеев России и региональных властей, отметила Любимова. «Не хочу предвосхищать события, но мы рассчитываем уже летом публично представить стратегическую программу развития частных музеев России», – подчеркнула министр культуры РФ.

В конце мая в Минкультуре РФ была сформирована рабочая группа по поддержке организаций культуры в период пандемии. Группу возглавила замминистр культуры РФ Ольга Ярилова и статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.