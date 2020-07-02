В первый день после карантина в Исторический музей пришли около 750 человек

Об этом сообщила ТАСС начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга музея Мария Лемигова.

Администрация музея приняла решение работать без выходных и продлить часы работы, отметила она. В соответствии с этим решением Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и выставки будут доступны с 10:00 до 21:00.

Территория Покровского собора на Красной площади открыта каждый день с 9:00 до 19:00, собор начал принимать первых посетителей с 1 июля по сеансам, которые идут с 10:00 до 19:00. Палаты Бояр Романовых также будут работать без выходных с 10:00 до 19:00.

Администрацией музея также принято решение продлить сроки работы экспозиции «Фаберже и придворные ювелиры». Экспозиция о мастерстве русских ювелиров будет открыта для посещения до 30 октября 2020 года.