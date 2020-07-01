Пушкинский музей начал онлайн-продажу билетов к открытию 10 июля

Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ.

Первые проекты, которые представят зрителям – выставки «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина» в Главном здании и «Тату» в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Чтобы пребывание в музее было комфортным, введены новые временные правила посещения, предусматривающие ограничения с целью обеспечения безопасности.

Выставка «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина» охватывает пять веков истории европейского рисунка – с конца XV до середины XX века. Из богатого графического собрания Пушкинского музея отобраны лучшие образцы разных национальных школ – итальянской, французской, немецкой, голландской, фламандской и русской. Зрители увидят редко экспонируемые работы таких мастеров, как Дюрер, Веронезе, Пуссен, Рембрандт, Рубенс, Ватто, Фрагонар, Тьеполо, Давид, Энгр, Домье, Фридрих, Брюллов, Дега, Ренуар, ван Гог, Врубель, Кандинский, Марк, Нольде, Пикассо, Леже, Матисс, Малевич, Шагал. Выставка будет открыта до 1 ноября.

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков продолжится показ выставки «Тату», которая открылась 3 марта и принимала посетителей в течение двух недель. Это совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака. Выставка рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. Выставка будет работать до 27 сентября.

19 октября в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков откроется выставка «Британский постер из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина». 10 декабря в Главном здании музея состоится открытие первой в России выставки работ итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо. Кроме того, в декабре планируется проведение выставки к юбилею музыкального фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», посвященной всемирно известному пианисту.