Актер Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни

О смерти заслуженного артиста России сообщила его жена Ирина Хонда в Facebook.

«Я не знаю, чтo сказать, так как я пoка в шoке. Все неoжиданнo. Как любая смерть», – пишет Ирина.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году закончил театральное училище имени Б. Щукина, получив предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола.

В театре актер сразу сыграл роль Палача в «Тиле Уленшпигеле». Проскурин стал известным в московских театральных кругах после роли Сергея Луконина в спектакле 1977 года «Парень из нашего города», поставленном по пьесе Константина Симонова.

Актер получил широкую известность после исполнения ролей Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена» и капитана Александра Блинова в ленте «Выйти замуж за капитана». В числе других персонажей Проскурина – Герман из экранизации пушкинского романа «Пиковая дама», Вожеватов из «Жестокого романса» и другие.