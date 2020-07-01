Парижская полиция арестовала подозреваемых в хищении граффити Бэнкси из зала «Батаклан»

Работа была найдена в заброшенном фермерском доме в Италии, сообщает Guardian .

В рамках расследования уголовного дела полиция арестовала шесть человек, которых подозревают в похищении граффити Бэнкси в память о жертвах терактов 2015 года в Париже.

Рисунок был нанесен на дверь выхода концертного зала «Батаклан», в котором 13 ноября 2015 года террористы расстреляли человек на концерте американской рок-группы Eagles of Death Metal. В результате инцидента 89 человек погибли, более 200 были ранены.

В 2018 году Бэнкси нарисовал на двери силуэт скорбящей женщины. В январе 2019 года граффити было похищено, воры спилили «болгаркой» стальную бронированную дверь концертного зала вместе с граффити.

В середине июня 2020 года работу Бэнкси нашли в ходе совместной операции французской и итальянской полиции, которая была проведена в заброшенном фермерском доме близ Аквилы в итальянском регионе Абруццо.