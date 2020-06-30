Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату

Трансляция открытия шла в прямом эфире российских телеканалов.

По словам российского президента Владимира Путина, значение битвы под Ржевом в победе советского народа над нацизмом огромно. Сражение показало врагу невозможность нового наступления на Москву, считает Путин.

«За каждым павшим вновь поднимался в бой советский солдат. Невероятная ярость этой борьбы изматывала врага, сокрушала, подтачивала гигантскую военную машину Третьего рейха», — отметил глава государства.

Памятник представляет собой 25-метровую бронзовую фигуру советского солдата, воздвигнутую на 10-метровом насыпном кургане. Проект был реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы.