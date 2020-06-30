Триптих Фрэнсиса Бэкона продан на Sotheby’s за 84,6 млн. долларов

Торги прошли при физическом отсутствии публики, сообщает Le Figaro.

Речь идет о картине «Триптих, вдохновленный Орестеей Эсхила», созданной Фрэнсисом Бэконом между 1962 и 1991 годами. Полотно продали на первых крупных онлайн-торгах Sotheby’s, состоявшихся после введения карантина.

Проданный триптих является одной из 28 подобных работ большого формата, созданных художником. Ранее картина принадлежала норвежскому коллекционеру Гансу Расмусу Аструпу, в коллекции которого находилась с 1984 года. Ее оценочная стоимость составляла от 60 до 80 миллионов долларов.

Торги продлились всего десять минут, так как за триптих боролись лишь два покупателя. Один из них делал ставки из Китая онлайн, другой – из Нью-Йорка по телефону. В итоге победил второй покупатель, пожелавший сохранить инкогнито.