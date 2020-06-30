Египет начал открывать для туристов города и археологические объекты

Пока что работа отелей на курортах разрешена лишь для внутреннего туризма, пишут РИА Новости.

По словам министра по делам древностей и туризма Египта Халеда аль-Анани, в последние дни были открыты музеи Хургады и Шарм-эль-Шейха, а также туристические объекты в Мерса-Матрухе и Александрии.

Объекты в Луксоре и Асуане будут открываться с 1 июля 2020 года, после чего откроются и все остальные достопримечательности. «Сейчас мы открываем археологические объекты, чтобы сотрудники могли научиться приему посетителей в этих новых условиях», – сказал министр.

Работа всех отелей, в том числе расположенных на курортах, разрешена пока что лишь для внутреннего туризма. При этом требуется наличие средств личной защиты, оборудованного медпункта и средств дезинфекции, а внутри отелей запрещены массовые мероприятия.