Лауреатами программы «Русская музыка 2.0» стали девять композиторов

Имена победителей назвали на пресс-конференции в ТАСС.

Цель программы – развитие традиций отечественной композиторской школы и демонстрация ее лучших достижений, говорится в сообщении. Как рассказала директор учредителя программы Aksenov Family Foundation Виктория Кондрашова, изначально регламент программы подразумевал восемь кандидатов в шорт-листе.

Однако в процессе работы экспертных советов стало ясно, что это сложный процесс, и организаторы решили выбрать в этом году девять кандидатов, отметила Кондрашова.

Денежные гранты на создание новых музыкальных произведений получат Марк Булошников, Олег Гудачев, Дмитрий Бурцев, Даниил Пильчен, Дарья Звездина, Алексей Сысоев, Марина Полеухина, Борис Филановский и Александр Хубеев.

«В шoрт-лист также была включена кoмпoзитoр Елена Рыкoва, кoтoрая, к сoжалению, в этoм гoду не мoжет испoлнить oбязательства перед прoграммoй: у нее другие заказы», – отметила директор Aksenov Family Foundation.