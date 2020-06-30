«Большие гастроли-онлайн» продолжат «Дни Турбиных» Петербургского Молодежного театра На Фонтанке

Трансляция прямого эфира спектакля пройдет 1 июля в 19.00, сообщила пресс-служба проекта.

Спектакль по пьесе Михаила Булгакова рассказывает о мире, который рушится, и людях, которые всеми силами стараются сохранить семью, уют и спокойствие в условиях надвигающегося хаоса.

«На фоне Гражданской войны свергаются вековые жизненные устои, но герои, попавшие в жернова истории, — живые люди с чувствами и проблемами, существующими вне временных границ. Они оказались во власти трагических обстоятельств, от которых, увы, никто не застрахован. И зритель сопереживает им вне деления на "белых" и "красных"», – говорится в описании постановки.

Премьера постановки прошла 31 января 2000 года. Продолжительность спектакля составляет 3 часа 7 минут, возрастное ограничение - 16+.