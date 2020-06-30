Сгоревшему Владимирскому театру драмы нашли три площадки в городе

Об этом во вторник сообщил ТАСС директор театра Борис Гунин.

По его словам, труппа Владимирского академического театра драмы, в котором накануне произошел пожар, будет показывать свои спектакли на площадках областного театра кукол, областного дома культуры и искусства, а также филармонии.

Сейчас изучается возможность выступления театра на этих площадках, пояснил он. В результате пожара декорации и костюмы не пострадали, пояснил директор.

Губернатор Владимир Сипягин сообщил в соцсетях, что 30 июня в театре прошло совещание по ликвидации последствий инцидента. В результате пожара был уничтожен занавес ручной работы стоимостью около 9 миллионов рублей, пошитый для театра в 2016 году.