Фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция» пройдет в Москве в сентябре

Об этом сообщает телеканал «Россия – Культура».

В рамках смотра зрители столицы смогут посмотреть спектакли, которые были поставлены молодыми режиссерами, недавними выпускниками театральных вузов, расположенных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

В этом году на конкурс было подано около 100 заявок из различных городов России. Экспертный совет фестиваля «АРТМИГРАЦИЯ» отобрал для основной программы 8 из них.

В частности, это «Беруши / Бер, ике, өс... » Ильсура Казакбаева, «Горка» Ивана Миневцева, «Бал.Бесы» Туфана Имамутдинова, «Барыня» Тимура Кулова, «О любви» Андрея Гончарова, «Семью восемь» Михаила Лебедева, «Фотография, на которой меня нет» Ивана Пачина и «Йыван Кырла. Путёвка в жизнь» Степана Пектеева.

В рамках OFF-программы фестиваля состоится показ спектакля «Спички» петербургского режиссера Артёма Устинова. Специальным событием фестиваля станет «Итоговый показ Лаборатории 40+», ставший результатом работы режиссера Дениса Азарова и ведущих артистами из региональных театров России.