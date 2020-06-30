Разоренному пандемией коронавируса Cirque du Soleil угрожают кредиторы

Канадская компания оказалась в сложном финансовом положении, сообщает официальный сайт цирка.

«Компания Cirque du Soleil Entertainment Group объявила, что она и некоторые ее дочерние компании подали заявление на защиту от кредиторов», - говорится в сообщении. Сейчас администрация компании пытается реструктурировать структуру капитала.

В заявлении подчеркивается, что компания не считает себя банкротом и будет защищаться от попыток обанкротить ее. Обращение цирка будет рассмотрено во вторник в Высшем суде Квебека.

По сведениям агентства Bloomberg, ущерб компании из-за пандемии достигает серьезных размеров. В марте цирк был вынужден прекратить работу над 44 постановками, а также уволить около 95% своих сотрудников.