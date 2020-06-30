Проект реставрации Национального музея Карелии отложили на год

Об этом сообщил ТАСС министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

Властям региона пришлось расторгнуть контракт с компанией, в 2019 году разработавшей проект реставрации. Причиной стали претензии Главгосэкспертизы, пояснил Лесонен.

Новый проект реставрации здания Национального музея Карелии, являющегося частью ансамбля Круглой площади XVIII века, будет готов в 2021 году, отметил чиновник.

В этом году объект был исключен из федеральной целевой программы развития региона до 2020 года. По объяснению властей региона, это было вызвано отсутствием готовых проектов, а также возможностью провести работы в рамках других программ.

По словам Лесонена, проект будет готов в 2021 году. Источник средств на него будет выбран в ходе отработки вопроса с федеральным центром, пояснил он.

Расторгнуть контракт с компанией, в 2019 году разработавшей проект реставрации здания, пришлось из-за претензий Главгосэкспертизы. Ее эксперты потребовали провести огневые испытания новых материалов для обеспечения пожарной безопасности здания.