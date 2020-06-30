«Мелодия» и Союз композиторов России запишут камерную музыку последнего века

Об этом сообщает пресс-служба Союза композиторов.

Будут записаны шесть цифровых альбомов сольных и камерных сочинений, вышедших в минувшем столетии и представляющих жанры от русского авангарда начала XX века до современности.

В записи масштабного проекта примет участие Московский ансамбль современной музыки (МАСМ). Его работа начнется 1 июля, сообщили в пресс-службе.

Проект представит авторов современной академической музыки после 1990-х годов. Будут представлены композиторы из Москвы, Петербурга, Брянска, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Томска, Ростова-на-Дону и Улан-Удэ.

В сборник войдут пьесы признанных современных композиторов и более молодых авторов. В их числе Дмитрий Курляндский, Владимир Раннев, Кузьма Бодров, Павел Карманов, Эльмир Низамов, Алексей Сюмак, Антон Сафронов и другие.