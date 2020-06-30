Российская художница подарила Ингушетии картину-аллегорию депортации ингушей

Об этом рассказала ТАСС директор Музея изобразительных искусств Ингушетии Любовь Тумгоева.

Картину-аллегорию о депортации ингушей в 1944 году в Казахстан передаст музею ее автор, член Союза художников РФ Ксения Ануфриева-Мирлас.

«Картина была написана автором в 2013 году, на ней изображены мост через реку времени – это память, а листы в воде – человеческие судьбы», – пояснила Тумгоева.

Художница вышла через своего представителя на связь с музеем и сообщила о своем желании передать картину республике. «Картина на регулярной основе будет выставляться в нашем музее и станет ценным экспонатом музейного фонда», – отметила директор.

Ануфриева-Мирлас – член Союза художников РФ, мастер живописи, один из представителей Московской школы ваяния. Работы художницы находятся в собраниях ведущих музеев России и за рубежом.