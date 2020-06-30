Китайская ваза XVIII века с печатью императора вызвала ажиотаж на торгах Skinner

Ваза ушла с аукциона с 320-кратным превышением стартовой цены, сообщает Artnet.

Конечная цена продажи раритета составила 1,6 миллиона долларов, тогда как стартовая цена была установлена в 5 тысяч долларов, пишет издание.

Старинная ваза много лет хранилась в одном из домов в Новой Англии. Эксперт по восточному искусству аукциона Skinner Джудит Доулинг пояснила, что уникальность вазы, украшенной изображениями лотоса и двумя масками животных, заключается не только в прекрасном сохране – на её дне есть императорская печать из шести иероглифов, указывающих на период правления Иньчжэня (1723 - 1735).

По словам специалиста, такие отметки на вазах – большая редкость на рынке антиквариата. Они и вызвали интерес к вазе, из-за которого за нее развязалась настоящая битва – в соревновании за лот приняли участие 16 человек.