Для посещения нужно заранее купить билет, экскурсии проводятся для групп до пяти человек, сообщает ТАСС.

Дом-мастерская Константина Мельникова расположен в Кривоарбатском переулке Москвы. О его открытии после карантина из-за пандемии коронавируса во вторник сообщил директор Музея Константина и Виктора Мельниковых, первый замдиректора Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева Павел Кузнецов.

«За время карантина музей приoбрел мнoгo нoвых друзей – благoдаря нашим прямым эфирам из Дoма и активнoй жизни в сoциальных сетях. Нo все же ничтo не заменит личнoгo пoсещения этoгo уникальнoгo памятника», – отметил Кузнецов.

За это время сотрудники музея успели подготовить к летнему сезону мемориальный сад и огород, добавить исторически существовавшие в нем кусты сирени, акации и смородины, сообщил он.

Архитектор Константин Мельников родился в Москве в 1890 году. Его дебютом стал авангардный деревянный павильон «Махорка» на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве, который не сохранился до наших дней.