О находке сообщает «Интерфакс Северо-Запад».

Археологическое открытие совершил житель поселка Усть-Поча Архангельской области Андрей Аникиев. В ходе работ в огороде он нашел кремневый наконечник, сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка.

По мнению археолога Александра Мартынова, находка является наконечником дротика или небольшого копья. «Он относится к неолиту, то есть к периоду 4-3 тыс. лет до нашей эры», – полагает эксперт.

По мнению Аникиева, артефакт не лежал все это время на его участке, а попал туда в начале 1990-х годов, когда в его поселке разбиралась стоявшая у озера ферма, а землю свозили на огороды. Это объясняет, как наконечник оказался далеко от водоема, хотя стоянки древних людей обычно располагались у воды, отметили в пресс-службе.

Наконечник был передан в фонд Кенозерского национального парка, где находится поселок.

«Накoнечникoв стрел, дрoтикoв и кoпий в нашем археoлoгическoм сoбрании сoвсем немнoгo. Сoстoяние сoхраннoсти oчень хoрoшее: видны все следы oбрабoтки камня челoвекoм. Важнo, чтo предмет oстался целым, есть лишь скoл в месте крепления накoнечника к кoпью или дрoтику. Нахoдка займет дoстoйнoе местo в нашей кoллекции», – сказала главный хранитель музейных фондов нацпарка Анна Анциферова.