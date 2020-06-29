Онлайн-концерт «Рок на Волге» посмотрели шесть миллионов зрителей

Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Концерт прошел в Самарской области 28 июня. Онлайн-марафон посмотрели более 6 миллионов человек со всего мира, говорится в сообщении.

Международный рок-фестиваль «Рок над Волгой» проводился в Самаре каждый год с 2009-го по 2013-й. Возвращение смотра должно было состояться в июне 2020 года на стадионе «Самара Арена», однако из-за пандемии коронавируса было принято решение провести шоу в формате онлайн.

В рамках онлайн-концерта выступили два хедлайнера отечественной рок-сцены – группы «Би-2» и «Сплин». Ведущим концерта был фронтмен «АукцЫона» Олег Гаркуша.

Специальную сцену установили на сцепке двух барж посреди Волги. Глубина реки в этом месте составляет более 13 метров, говорится в сообщении.