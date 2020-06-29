На ВДНХ нашли голову исчезнувшей в 1959-м статуи матроса

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

До реконструкции павильона «Поволжье» скульптура украшала его фасад, но после нее исчезла. Во время реставрации павильона № 15 «Радиоэлектроника и связь» (бывший «Поволжье») рабочие нашли голову фигуры. Специалисты установили ее подлинность.

«Данная находка – большая удача, от исторического декора павильона 1950-х годов сохранилось не так много элементов. Теперь ее используют для воссоздания всей скульптуры», – сообщил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Как уточнила заместитель директора ГКУ «УКРиС» департамента капитального ремонта Татьяна Полякова, голова матроса была найдена в ходе выемки строительного мусора из угловых уступов. Находку передали в руки специалистов.