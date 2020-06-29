Аукцион Christie’s обвинили в торговле нелегально вывезенными святынями Нигерии

О заявлении историка искусства, профессора Чика Океке-Агулу пишет британское издание ВВС.

Профессор из Принстонского университета заявил, что нигерийские скульптуры, выставленные на торги аукционным домом Christie’s, были украдены из храмов юго-восточной Нигерии в ходе гражданской войны 1960-х годов.

Речь идет о двух деревянных статуях мужчины и женщины, олицетворяющих божества народа игбо. Каждая из них имеет высоту около полутора метров, стоимость обеих оценивается в 280–390 тысяч долларов.

По утверждению представителей аукционного дома, скульптуры продаются абсолютно легально, а обвинения в похищении беспочвенны. Профессор же утверждает, что статуи – часть наследия народа игбо, которая может быть утеряна после передачи в руки коллекционеров.

По данным аукционного дома, статуи были легально куплены коллекционером Жаком Кешашом, близким советником экс-президента Франции Жака Ширака. Однако уже более 3000 человек на данный момент подписали онлайн-петицию о том, чтобы статуи не выставлялись на торги.