«Русские сезоны» повторят свои самые популярные онлайн-трансляции

Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Инициативу Stay home with Russian Seasons Международный культурный проект «Русские сезоны» запустил 100 дней назад. На протяжении трех месяцев проект трижды в неделю публиковал бесплатные трансляции концертов и спектаклей с участием ведущих российских учреждений культуры, творческих коллективов и исполнителей.

В честь символической даты организаторы проекта решили повторить самые яркие представления, набравшие максимальное количество просмотров.

Так, 29 июня зрителям покажут концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Выступление проходило в рамках торжественного закрытия «Русских сезонов» в Германии в конце 2019 года, музыканты исполнили трио-сонату для струнного оркестра Альфреда Шнитке, «Пять отражений на тему каприса Паганини» Кузьмы Бодрова и струнный секстет «Воспоминание о Флоренции» Петра Чайковского.

1 июля зрители смогут увидеть ледовый спектакль Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Запись была сделана в Италии в Arena di Verona.

Главные роли в спектакле исполняют шесть олимпийских чемпионов, в том числе Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алексей Ягудин и Роман Костомаров. В образах Ромео и Джульетты предстанут олимпийские чемпионы, пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина. Будут исполнены произведения Баха, Моцарта, Прокофьева и Мендельсона, а также оригинальная музыка ведущего композитора российских мюзиклов Романа Игнатьева.