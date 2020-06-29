Минкультуры РФ запускает конкурс волонтерских центров

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Прием заявок на участие в первом Всероссийском конкурсе волонтерских центров в сфере культуры стартовал 26 июня в рамках национального проекта «Культура». Конкурс проводится Минкультуры РФ совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект), а также Ассоциацией волонтерских центров.

«Мы хотим оказать поддержку тем учреждениям, которые на постоянной основе работают с волонтерами и привлекают их не только к проводимым мероприятиям, но и к повседневной деятельности. Уверена, что конкурс поможет вовлечь в культурное добровольчество еще больше людей и реализовать множество полезных инициатив», – отметила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. В соревновании могут участвовать некоммерческие и образовательные организации, ведущие деятельность в сфере культуры, а также учреждения культуры, имеющие при себе волонтерские центры.

На заочном этапе участникам нужно разработать концепции развития волонтерских центров на 2020 год и провести информационную кампанию по продвижению идей и ценностей добровольчества на своей территории.

В ходе очного этапа экспертная комиссия определит десять победителей, которые получат по 100 тысяч рублей на развитие волонтерских центров.

Прием заявок ведется до 26 июля 2020 года. Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку можно на портале dobro.ru.