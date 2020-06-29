НаединесПушкинским расскажет о «безумном Париже 1920-х» и художниках «Бубнового валета»

О новых трансляциях рассказала пресс-служба музея.

29 июня в 19.00 будет показана лекция «Можно ли считать жанр livre d’artiste местом зарождения сюрреализма?» из цикла «Издания livre d’artiste в истории искусства ХХ века». Читает коллекционер Борис Фридман.

30 июня в 14.00 зрители увидят лекцию «За столом с героями Гольдони и Лонги. Венецианская трапеза в литературе и изобразительном искусстве XVIII века» из цикла лекций научной библиотеки. Читает Екатерина Игошина, заведующая научной библиотекой ГМИИ им. А.С. Пушкина.

30 июня в 20.00 будет показана лекция из цикла «Судьбы коллекционеров второй половины XIX – XXI века и роль художественного рынка в формировании музейных собраний». Читает Сурия Садекова, заведующая отделом образовательно-выставочных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина.

2 июля в 19.00 пройдет трансляция лекции «Исаму Ногути: к востоку через северо-запад» из цикла «Двадцать коротких историй о современном искусстве». Читает Екатерина Кочеткова, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по региональному развитию.

3 июля в 17.00 будет показана лекция «Триумф декоративного искусства» из цикла «Париж «безумных 1920-х». Художественная жизнь, арт-рынок, коллекционеры». Читает Алексей Петухов, старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

Трансляции мероприятий будут идти на страницах музея в социальных сетях Facebook и VK. Регистрация не требуется.

На странице онлайн-выставки «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» доступна новая видеоэкскурсия «Коллекция русской графики: художники объединения «Бубновый валет». Экскурсию проводит Олег Антонов, заместитель заведующего отделом графики.