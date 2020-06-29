Трансляции Мариинского театра собрали 90 миллионов просмотров

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Начиная с 19 марта, когда Мариинский театр запустил серию ежедневных онлайн-показов, общее количество их просмотров превысило уже 90,9 миллиона, говорится в сообщении. При этом не менее 74 миллионов из них – зрители из России.

Всего в эфире mariinsky.tv за это время прошло более 120 онлайн-показов: от репертуарной классики до уникальных концертных проектов, большинством из которых дирижировал Валерий Гергиев. Расширяя онлайн-программу, театр дополнил ее балетными классами, просветительскими проектами и документальными фильмами. Особенно значимым событием стали первые с 19 марта трансляции в режиме live, которые прошли 20 июня из Мариинского-2 во время гала-концертов фестиваля «Звезды белых ночей».

«Мы ни на один день не прекращали общение с нашей публикой. Огромное количество людей, начиная с 19 марта, внимали нашим трансляциям. Мы достигли удивительных цифр. Даже при самых оптимистических прогнозах я не ожидал, что столько людей посмотрят наши оперные, балетные спектакли, многочисленные концерты, снятые и совсем недавно, и несколько сезонов назад. Мне самому было очень интересно работать над подготовкой к этим трансляциям. Я переслушал невероятное количество наших записей», – рассказал Валерий Гергиев.

29 июня mariinsky.tv покажет запись концертного исполнения оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Вокальные партии на записи 2016 года исполняют: Ольга Трифонова (Марфа), Ольга Бородина (Любаша), Евгений Акимов (Иван Лыков), Алексей Марков (Григорий Грязной), Станислав Трофимов (Василий Собакин), Владимир Феляуэр (Малюта Скуратов). За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра – Валерий Гергиев. Трансляция пройдет на mariinsky.tv, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook, а также на YouTube канале Мариинского театра. Видео будет доступно в течение суток.