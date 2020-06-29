Открывшийся парк Павловска посетили 4000 человек за несколько часов

Об этом рассказала «Фонтанке» директор музея Вера Дементьева.

По ее словам, для музея это сравнительно немного, что в условиях пандемии даже к лучшему. В прошлые годы музей принимал в погожие летние дни по 12–15 тысяч человек за день, а в праздники с организованными мероприятиями и по 25 тысяч, отметила она.

В то же время сократилось время бесплатного прохода, которым ранее пользовались местные жители, отмечает издание. Раньше можно было проходить в парк бесплатно с 19.00, а теперь только с 21.00. При этом утренние бесплатные часы с 7 до 9 утра сохранились, парк работает до 23.00.

По словам Дементьевой, продажа абонементов, которые удешевляют посещение парка, и бесплатные часы являются добровольной миссией учреждения культуры, однако в этом году «Павловск» столкнулся с непредвиденными финансовыми трудностями.

«Государственное учреждение должно закрываться все, весь музей-заповедник, в 18.00», – пояснила Дементьева. Однако, по ее словам, музей долго следовал традиции и нес социальную нагрузку, обеспечивая бесплатное посещение после этого времени. «Расходы на это (мы содержим охрану, уборку территории) покрывались за счет наших предпринимательских денег. Сегодня таких денег у нас нет, поэтому мы пошли на колоссальные жертвы», – пояснила она изданию.