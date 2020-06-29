При реставрации Юсуповского дворца нашли шелковое панно конца XIX века

Об этом сообщает пресс-служба КГИОП Санкт-Петербурга.

Фрагмент подлинного штофа был найден в ходе реставрационных работ в фарфоровом будуаре Зинаиды Юсуповой дворца Юсуповых на набережной реки Мойки в Петербурге.

Демонтируя поздние штофные панно, реставраторы нашли фрагмент подлинной отделки фарфорового будуара. Чтобы сохранить и законсервировать его, панно было аккуратно демонтировано.

В ходе снятия под панно были найдены фрагменты газеты «Тульские ведомости» 1895 года, служившие для стабилизации древесины, из которой сделаны филенки. «Шелк панно пересох, имеются сильные поверхностные и глубинные загрязнения», – говорится в сообщении.

Сейчас реставраторы очень осторожно, с помощью пинцета и скальпеля, очищают штоф от фрагментов инородной ткани и частиц клея. После этого специалистам предстоит укрепить штоф на дублировочную ткань. «В результате тонкой и кропотливой работы реставраторов ткань будет очищена от посторонних примесей, пятна ослаблены, места сечений и разрывов укреплены», - пояснили в комитете.