Российские компании представили на Каннском онлайн-кинорынке 19 кинофильмов

Об этом сообщает пресс-служба «Роскино» по итогам мероприятия.

В числе российских фильмов были показаны «Пальма» Александра Домогарова-младшего и «Земля Эльзы» Юлии Колесник. Кроме того, участники финализировали ряд сделок по зарубежному прокату.

Каннский кинорынок состоялся в онлайн-формате в период с 22 по 26 июня. Российские проекты были представлены на виртуальном стенде компании «Роскино», который позволил российским студиям показать зарубежным партнерам свои художественные и анимационные проекты.

«Мы видим, что прокат за рубежом постепенно оживает, и, хотя мы не можем рассчитывать на запланированный объем сборов в этом году, уже летом российские фильмы начнут выходить на большой экран за рубежом, не говоря о показе на международных онлайн-платформах», – сказала глава компании Евгения Маркова.

В числе заключенных в рамках кинорынка сделок –договоренность с Art Pictures Studio по показу фантастической ленты «Вторжение» Федора Бондарчука на территории Таиланда и Вьетнама. Компания RWV договорилась с испанским дистрибьютором о показе фильма «Красный призрак» Андрея Богатырева, в Латинскую Америку поедет картина «Атакан. Кровавая легенда» Александра Гришина. «Марс Медиа Энтертейнмент» заключили с японским дистрибьютором договор на показ режиссерской версии фильма Алексея Сидорова «Т-34».