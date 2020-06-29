Кинотеатры в России откроются 15 июля

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьером Михаилом Мишустиным.

По словам Чернышенко, в России возобновляют нормальную работу организации культурной и туристической сферы. Все организации досуга и отдыха сейчас переживают период подъема и возрождения, отметил чиновник.

«Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта, культуры. Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни», – сказал Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что в регионах открываются музеи. Посетителей ждут в федеральных музеях Калининграда, Волгограда, Калуги и Москвы. С середины июня открыт подмосковный музей-усадьба «Архангельское», подчеркнул Чернышенко.