Театр «Кабуки» в Японии откроется 1 августа

Об этом объявила на своем сайте компания организатор выступлений труппы «Сётику».

Традиционный японский театр возобновит свою работу после временного приостановления деятельности из-за пандемии нового коронавируса. Как отмечается в заявлении компании, гостям театра придется использовать защитные маски, иначе им может быть отказано в проходе на спектакль.

О прекращении работы «Кабуки» было объявлено 27 февраля.

За всё время пандемии в Японии было выявлено более 19,2 тысяч заболевших коронавирусом. Как минимум 985 человек умерли, выздоровели около 17 тысяч заразившихся.