В Норвегии начали извлекать на поверхность корабль викингов

О раскопках сообщило норвежское телеграфное бюро NTB.

Норвежским археологам потребуется около пяти месяцев, чтобы полностью извлечь судно из-под земли. Корабль викингов получил название «Корабль Геллестада», говорится в сообщении.

Части корабля были найдены случайно на месте сельскохозяйственных угодий. Находка археологов признана одним из величайших открытий со времен Второй мировой войны.

По мнению ученых, изначальный размер ладьи составлял около 24 метров. Правительство Норвегии выделило из бюджета 15,6 миллиона крон на извлечение судна из-под земли.

Как показали предварительные раскопки, корабль достаточно быстро разрушается под слоем почвы, поэтому необходимо извлекать его как можно быстрее.

Норвежские политики отмечают, что находка имеет не только национальное, но и важное международное значение. По оценкам экспертов, корабль был создан приблизительно в 733 году. Последняя такая находка была сделана в Норвегии в начале прошлого века.