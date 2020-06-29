Мероприятие будет идти с 29 июня по 5 июля, сообщила пресс-служба музея.

Программа сфокусирована на практических аспектах доступности сферы культуры, в том числе на карантине в связи с пандемией коронавируса и по его окончании. В рамках акции будут проведены трансляции мероприятий публичной программы, которые будут идти в социальных сетях музея и на портале «Культура.РФ».

20 участников из регионов России примут участие в вебинарах, интерактивных экскурсиях и занятиях. В программе также публичные мероприятия с трансляцией, присоединиться к которым смогут свободно все желающие.

Участники школы смогут посетить мероприятия на русском жестовом языке, экскурсии с тифлокомментированием и творческие мастер-классы Пушкинского музея.

«Испoльзуя дигитальную фoрму как преимуществo, в этoм гoду летняя шкoла предлагает выступление специальнoгo гoстя – Кристены Гюнтер, oснoвательницы и президента Чикагскoй ассoциации пo вoпрoсам дoступнoсти культуры, директoра пo вoпрoсам oбразoвания Худoжественнoгo центра в Эванстоне (Иллинойс)», – отмечается в сообщении.

Спикерами школы будут искусствоведы, менеджеры, кураторы, хранители и администраторы Пушкинского музея, сотрудники отделов развития, инклюзивных программ, информационных технологий, эстетического воспитания и посетительского опыта ГМИИ им. Пушкина.