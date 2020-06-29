«Большие гастроли-онлайн» продолжит «Старосветская любовь» Саратовского ТЮЗа

Трансляция прямого эфира из театра состоится 30 июня в 19.00, передает пресс-служба проекта.

Показ посвящен памяти художественного руководителя ТЮЗа им. Ю.П. Киселёва, народного артиста РФ Юрия Петровича Ошерова.

Сценическая фантазия Бориса Федотова по мотивам произведения Н.В. Гоголя «Старосветские помещики», одной из самых лирических повестей Гоголя. Более двадцати лет этот спектакль шёл на сцене Саратовского ТЮЗа, зрительский успех постановки не в последнюю очередь связан с исполнителями главных ролей — Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну играли народные артисты Юрий Ошеров и его супруга Светлана Лаврентьева. В созданных ими образах было столько душевной теплоты, искренности и глубокой жизненной правды, что после этого спектакля зрителям уже сложно было представить себе других Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну, говорится в сообщении.

«И название спектакля не случайно не совпадает с названием гоголевской повести, в первую очередь это спектакль всё-таки о любви. О любви, которую двое сумели пронести через всю свою жизнь, жизнь тихую и мирную, светлую и покойную», – отмечает пресс-служба проекта.

Год назад Юрия Петровича Ошерова не стало, и спектакль сошёл со сцены. Однако у зрителей не только из Саратова, но со всей России будет возможность снова увидеть эту постановку, подчеркивается в сообщении..

Запись сделана 24 апреля 2010 года. Премьера состоялась в 1996 году.

Продолжительность спектакля 1 час 52 минуты, возрастное ограничение 12+ (14+)