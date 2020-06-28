Студия Артемия Лебедева больше года выдавала нейросеть за «дизайнера на удалёнке»

Об этом говорится в видео, опубликованном самой студией.

Как выяснилось, сотрудник студии Николай Иронов, выполнивший за прошедшее время более 20 коммерческих заказов, на самом деле был «искусственным дизайнерским интеллектом».

В числе работ нейросети оказались логотипы, разработанные для шоу блогеров Руслана Усачева и Юрия Хованского, этикетка к пиву «Трифон», брендинг баров, кафе и приложений. Видеоразоблачение опубликовала сама студия. В нем сотрудники студии признаются, что давно пытались понять, кто такой Иронов, а Артемий Лебедев не раз ссылался на него в своем блоге.

«Николай Иронов» работал в формате акции «экспресс-дизайн», по которой создание логотипа обходилось заказчику в 100 тысяч рублей. О проекте знали лишь несколько человек в студии.

Как говорится в видеозаписи, для выполнения заказов «Николай Иронов» анализирует сведения о клиенте, строит семантическое ядро, генерирует бесконечный поток релевантных образов, комбинирует цветовые схемы и композиционные задачи, паттерны и трёхмерные модели. В студии утверждают, что использование искусственного интеллекта позволяет создать абсолютно уникальный дизайн, так как нейросеть «свободна от ограничений моды или авторитетов».