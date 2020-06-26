Группа американцев потребовала убрать статую русского правителя Аляски

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городского управляющего Джона Лича.

С требованием убрать статую русского правителя Александра Баранова выступили несколько жителей американского города Ситка в штате Аляска. Выступления этой группы идут в одном ряду с кампанией левых радикалов в США, отметил Лич.

23 июня недовольные жители выступили на открытой сессии городского совета и заявили, что памятник якобы оскорбляет чувства представителей коренных народов. Им возразили несколько человек, которые призвали не убирать статую, так как она представляет художественную и историческую ценность.

Решение о переносе монумента уполномочен принимать горсовет, однако никаких соответствующих законопроектов пока не было представлено. Возможно, этот вопрос поднимут на очередной встрече совета 30 июня.

Мэр города Гэри Пэкстон подчеркнул, что местные власти могут не только сохранить статую Баранова, но и поставить новый памятник представителям коренного населения Аляски –тлинкитов.

Александр Андреевич Баранов (1746–1819) – русский предприниматель и первый правитель русских поселений в Северной Америке. В 1799 году он основал форт Новоархангельск на острове Ситка, в 1802–1805 годах воевал с местными племенами тлинкитов.