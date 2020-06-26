Кирилл Серебренников приговорен к условному сроку и штрафу в 800 тыс. рублей

Приговор огласил Мещанский районный суд Москвы.

Как следует из вердикта суда, режиссер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Серебренникову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно со штрафом в 800 тысяч рублей и испытательным сроком в течение трёх лет.

Режиссеру будет зачтено пребывание под домашним арестом с августа 2017 года по апрель 2018 года, добавила судья. При вынесении приговора суд учел наличие у режиссера хронического заболевания и его общественные награды.

Дело по фактам хищений в «Седьмой студии» было возбуждено в мае 2017 года. По мнению следствия, с 2011 по 2014 год руководство студии присвоило сумму около 200 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры РФ в качестве субсидий на проект современного театра «Платформа». В дальнейшем следствие снизило сумму предполагаемых хищений до 129 миллионов рублей. В соответствии с решением суда имущество Серебренникова будет арестовано до тех пор, пока он не возместит эту сумму государству.

Фигурантами уголовного дела стали режиссер, художественный руководитель «Гоголь центра» Кирилл Серебренников, руководитель «Платформы», бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин, экс-глава департамента Минкультуры Софья Апфельбаум. Также к суду были привлечены продюсер Екатерина Воронова, которая позднее скрылась от следствия, и экс-главбух компании Нина Масляева.