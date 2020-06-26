Чиновников будут проверять на умение правильно говорить по-русски

Соответствующий проект федерального закона разрабатывается в Минтруде, пишет «Российская газета».

Проверять на знание русского языка будущих чиновников будут при приеме на государственную или муниципальную службу. Грамотность будет одним из квалификационных требований к тем, кто стремится занять государственную должность, пояснили в ведомстве.

Как следует из пояснительной записки к документу, должностных лиц обяжут знать нормы и правила современного русского литературного языка на законодательном уровне.

«Самое большое количество ошибок – в речи госслужащих. А ведь грамотность заключается еще и в том, чтобы уметь правильно говорить», – прокомментировала изданию писатель, лауреат премии братьев Стругацких Ольга Еремина.

Напомним, согласно поправкам в Конституцию РФ статус русского языка будет закреплен официально. «Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов», – гласит новая редакция ст. 68 основного закона.