ГИТИС проведет вступительные экзамены очно сразу с третьего тура

Об этом сообщил РИА Новости ректор института Григорий Заславский.

По его словам, вступительные испытания по творческим специальностям, кроме театроведов и продюсеров, будут идти очно на шести площадках вуза, чтобы выполнить правила Роспотребнадзора.

«Мы в этом году сокращаем число туров и начинаем 1 июля сразу с третьего финального тура, который будет состоять из двух этапов, включающих всю полагающуюся программу. И еще на Таганке пройдут просмотры для сценографов», – сказал ректор.

Заславский подчеркнул, что ранее педагоги вуза провели много прослушиваний и онлайн-консультаций, поэтому некоторое представление о части поступающих у них уже имеется.

В этом году институт проводит регистрацию только через электронную запись, подчеркнул Заславский. Поэтому, по его словам, администрация вуза надеется, что абитуриенты перед регистрацией внимательно прочтут правила и будут точно соблюдать назначенное время и место.