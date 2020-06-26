Об этом заявил в Facebook директор департамента культуры Нижнего Новгорода Роман Беагон.

По его словам, экспонаты Литературного музея А. М. Горького были вывезены на время реставрации здания, поэтому не пострадали в результате пожара.

«Не стoит считать музей утраченным раньше времени, экспертная oценка пoкажет причины и пoмoжет пoнять, чтo делать дальше. Музей был на реставрации, и все экспoнаты были вывезены. Кoллекции не пoстрадали», – подчеркнул Беагон.

В четверг сообщалось, что на втором этаже здания Литературного музея Горького произошел пожар. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. Пострадавших при этом не было.

Музей находится в бывшем купеческом доме Бурмистровых, расположенном в центральной исторической части Нижнего Новгорода. Дом является памятником истории и культуры регионального значения, сообщает ТАСС.