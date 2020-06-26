Минкультуры ищет способы исключить ситуации наподобие дела «Седьмой студии»

Об этом говорится в заявлении министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Над такими мерами Министерство культуры РФ будет работать вместе с культурным сообществом, подчеркнула министр. Эксперты работают над законопроектом, разделяющим сферы управления театром между худруком и директором, отметила она.

«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами. Чтобы подобные ситуации не воспроизводились в нашей сфере культуры в дальнейшем», – подчеркнула Любимова.

По словам министра, ведомство разработало законопроект «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о культуре». В соответствии с ним предлагается законодательно закрепить разделение сфер управления учреждением культуры в сфере исполнительских искусств между директором и художественным руководителем.

«Это разделение не является императивом, но возможностью. До сих пор это не было прописано в законе», – цитирует Любимову пресс-служба Минкультуры.