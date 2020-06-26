В Москве открыли памятник поэту Андрею Дементьеву

Об этом сообщила пресс-служба Российской академии художеств.

Открытие памятного знака на могиле члена Союза писателей СССР, лауреата Государственной премии СССР, почетного члена Российской академии художеств Андрея Дмитриевича Дементьева (1928-2018) состоялось 26 июня 2020 года. Автором скульптурной композиции стал близкий друг поэта, народный художник СССР, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО, Президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели.

Памятник выполнен из бронзы в виде большой открытой книги со знаменитыми стихами поэта «Все будет также после нас. И слава Богу». Она венчает собой стопку произведений, являющихся важными вехами в творчестве Андрея Дементьева: «Лебединая верность», «Ни о чем не жалейте вдогонку», журнал «Юность».

Перед открытием скульптурной композиции на могиле поэта на Кунцевском кладбище была проведена заупокойная лития.

Церемонию открытия провёл российский певец, композитор и телеведущий Марк Тишман. С добрыми словами в память об Андрее Дементьеве выступили Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, Председатель правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Леонид Эдуардович Слуцкий, Народная артистка России, киноактриса и театральный педагог Ангелина Михайловна Вовк, внук и вдова поэта - Анна Давыдовна Пугач-Дементьева.

На церемонии присутствовали заместитель директора Московского музея современного искусства, член Президиума РАХ Манана Валентиновна Попова, академики Российской академии художеств Серги Нугзарович Шагулашвили, Александр Гурамович Мирианишвили и Зураб Давыдович Мардахиашвили, литераторы, деятели культуры и искусства.