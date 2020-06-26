Список системообразующих организаций пополнился 43 учреждениями культуры

Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики во главе с первым зампредседателя правительства РФ Андреем Белоусовым одобрила критерии и кандидатуры предприятий, которые Минкультуры России предложило внести в перечень системообразующих организаций. Новые категории учреждений охватывают деятельность театров, концертных организаций и филармоний, а также музеев и музеев-заповедников.

В перечень вошли музеи-заповедники «Царское Село» и «Петергоф», Государственный академический Мариинский театр, Музей Победы, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковская галерея и Московская государственная академическая филармония.