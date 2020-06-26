Затопленный храм 15 века поднялся на поверхность реки в Индии

Об открытии сообщили археологи Индийского национального фонда искусств (INTACH).

Храм в индийском регионе Одиша был построен в честь Господа Гопинатхи, аватары Вишну, в 15-16 веках. В 19 веке река Маханди изменила свое русло. В результате начали затопляться многие территории, в том числе храм Одиша и близлежащая деревня.

Часть храмовых божеств и статуй храма были сняты со своих мест и перенесены в храм Гопинатха Дев в деревне Падмавати.

Сейчас INTACH ведет подготовку к исследованию затопленных храмов по всему течению реки Маханади, от ее источника до впадения в море. Расстояние между ними составляет почти 1700 км.

В рамках проекта уже найдено 65 древних храмов, затопленных в Маханади. По мнению главы NTACH Анила Кумара Дхира, в будущем храм может быть восстановлен.