В Польше нашли массовое захоронение детей с монетами во рту

Об открытии археологов пишет H eritagedaily.

Во время строительства новой дороги рабочие нашли несколько человеческих останков. Прибывшие на место специалисты предположили, что в этом месте существовало кладбище.

Эксперты нашли 115 тел, 80% которых принадлежали детям. При осмотре археологи обнаружили, что многие из них были погребены с монетами во рту. Такой обычай проистекает из старой дохристианской традиции под названием Обол Харона, связанной еще с древними греками и римлянами. Древние источники рассказывают, что люди клали покойным деньги в рот в качестве платы Харону, согласно древнегреческой мифологии перевозившему души умерших через реку Стикс. Этот обычай был перенят христианами всей Европы и практиковался вплоть до XX века.

Большая часть монет датируется правлением Сигизмунда III Вазы, правившего Польшей с 1587 по 1632 год. Кроме того, были найдены монеты времен Иоанна II Казимира Васы, бывшего королем Польши и Великим Князем Литовским с 1648 по 1668 год.

«Известно, что во время визита епископов Кракова в 1604 году в эти места, тут уже была большая приходская церковь с садом, домом священника, школой и кладбищем», – пояснила член команды археологов Катажина Олешек. По мнению ученых, найденный участок был частью этого кладбища для детей. Все тела будут изучены антропологами и перезахоронены в местной приходской церкви.