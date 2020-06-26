Об этой и других находках в поселке Коммунарка сообщается на сайте столичной мэрии.

В слое пепла и золы на территории селищ ученые нашли оплавленную стопку из нескольких серебряных монет, датируемых второй половиной XVI – первой половиной XVII веков. По мнению ученых, монеты были в узком мешочке из кожи или ткани, сгоревшем при пожаре.

Судя по размеру суммы, это мог быть клад, отложенный бедным человеком для крупной покупки. По другой версии, эти деньги могли находиться в кошельке состоятельного жителя подмосковного села.

Кроме того, были найдены предметы быта XIV–XIX веков, в том числе нательные кресты, фрагменты украшений и конской упряжи. Одна из особо интересных находок – бронзовая накладка на одежду с восточным орнаментом, которую могли носить в XV–XVII веках.

«Наибoльшую истoрическую ценнoсть представляют две мoнеты из белoгo металла, oтчеканенные в Зoлoтoй Oрде в кoнце XIV - начале XV вв. Скoрее всегo, этo дирхемы. Такие нахoдки oчень важны для изучения истoрии гoрoда, пoскoльку иллюстрируют oтнoшения между Мoскoвским гoсударствoм и Зoлoтoй Oрдoй. Наличие дирхемов специалисты объясняют тем, что вдоль старой Калужской дороги находилось поселение крестьян, которые обслуживали представителей Золотой Орды в Великом княжестве Московском. Им, по-видимому, и принадлежали монеты», – прокомментировал находки руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.